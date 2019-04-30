В Кыштыме начальник транспортного цеха отправлен под суд за превышение должностных полномочий

Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: Общество

Начальник транспортного цеха Кыштымского машиностроительного объединения воспользовался служебным положением и украл запчасти. Они предназначались для ремонта рабочего автомобиля, но мужчина установил их на личную машину.

Ущерб, нанесённый предприятию, оценивается в 28 тысяч рублей.

– Превышение должностных полномочий в этом случае оценивается как тяжкое преступление, – сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции. – Возбуждено уголовное дело по статье 160 – присвоение или растрата чужого имущества в крупном и особо крупном размерах. Это влечёт за собой лишение свободы на срок до шести лет.

Расследованием дела занимались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и работники службы безопасности Кыштымского машобъединения.

На сегодня ущерб заводу не возмещён. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в суд.