В Кыштыме отремонтируют региональную автодорогу

Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Общество

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание по строительству и ремонту дорог в регионе в 2019 году.

Он раскритиковал систему организации торгов в дорожной сфере, к которой Федеральная антимонопольная служба неоднократно предъявляла серьёзные претензии.

По мнению главы региона, нужно повсеместно внедрять контракты, по которым подрядчик несёт ответственность за качество работ в течение всего гарантийного срока и устраняет выявленные дефекты за свой счет.

– При определении дорожных объектов необходимо сформировать прозрачную рейтинговую систему с учетом жалоб людей, анализом статистики ДТП, текущего состояния покрытия, – заявил Алексей Леонидович.



Сэкономленные по итогам торгов деньги планируется направить на устройство выравнивающих слоёв на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

Кроме того, будет сделано наружное освещение десяти участков дорог регионального значения, проходящих по населённым пунктам: Бектыш, Октябрьский, Ишалино, Русская Теча, Новое поле, Миасское, Большие Харлуши, Долгодеревенское, Южноуральск, Айбатово.