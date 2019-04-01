Градообразующее предприятие в Кыштыме соответствует международным стандартам

Автор: КР от Вчера, 16:52 Категория: Общество

Кыштымский медеэлектролитный завод посетили аудиторы немецкого центра по сертификации TÜV NORD. За три дня они полностью проверили предприятие, которое входит в группу Русской медной компании, на соответствие международным стандартам менеджмента качества, экологии и охраны труда ISO и OHSAS.



Эксперты из Германии провели анализ изменений с прошлого аудита. Они отметили улучшение ситуации во многих областях. В результате модернизации производства повысилось качество продукции, снизилось негативное воздействие предприятия на окружающую среду, улучшена охрана здоровья работников завода.



Особо аудиторы отметили чистоту и благоустройство территории, эффективную работу нового дорогого фильтра главного медеплавильного агрегата печи MAERZ, который отлично очищает печные газы и почти не шумит.

По итогам проверки предприятие получило соответствующие сертификаты.



Немецкие специалисты TÜV NORD выдали Кыштымскому медеэлектролитному заводу рекомендации, которые позволят перейти на следующий уровень менеджмента – внедрить новую версию стандарта ISO 45001:2017.