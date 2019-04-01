» » В Кыштыме переносят общегородской субботник из-за погоды, но при этом продолжат вести ямочный ремонт

В Кыштыме переносят общегородской субботник из-за погоды, но при этом продолжат вести ямочный ремонт

Автор: КР от Вчера, 10:53 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня предприятия и организации Кыштымского городского округа должны были выйти на общегородской субботник. Однако утром крупными хлопьями пошёл снег.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, в связи с погодными условиями общегородской субботник перенесён. Точной даты, когда он пройдёт, пока нет. Вероятнее всего, это будет понедельник, либо вторник на следующей неделе.

 

В то же время утренний снег не помешал работникам ООО «Дороги» продолжать ямочный ремонт. По крайней мере, ненастье не мешает работать фрезе.

 

Фото Александр Феоктистов

 

 


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