В Кыштыме переносят общегородской субботник из-за погоды, но при этом продолжат вести ямочный ремонт

Автор: КР от Вчера, 10:53 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня предприятия и организации Кыштымского городского округа должны были выйти на общегородской субботник. Однако утром крупными хлопьями пошёл снег.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, в связи с погодными условиями общегородской субботник перенесён. Точной даты, когда он пройдёт, пока нет. Вероятнее всего, это будет понедельник, либо вторник на следующей неделе.

В то же время утренний снег не помешал работникам ООО «Дороги» продолжать ямочный ремонт. По крайней мере, ненастье не мешает работать фрезе.

Фото Александр Феоктистов