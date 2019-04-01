Стало известно, почему в Кыштыме участились кражи из сетевых магазинов

Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Общество

Сегодня начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий отвечал на вопросы журналистов газеты «Кыштымский рабочий» в формате пресс-конференции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Кыштымском городском округе произошло на 30 преступлений больше, из них 22 – кражи. В их числе пострадавшей стороной всё чаще фигурируют сетевые магазины.

Причина – на поверхности. Сетевики, в целях экономии, отказываются от услуг охранников, довольствуясь только камерами видеонаблюдения. Этим вполне успешно пользуются разномастные воришки.

– Так, в один из крупных сетевых магазинов в Кыштыме зашли двое мужчин, – привёл пример журналистам «КР» Юрий Юрьевич. – Взяли тележки, доверху набили их продуктами и вышли с ними через тот же вход. Никто их не остановил. Факт произошедшего был установлен только после просмотра видеокамер в этом магазине.

А вот пострадавшим от рук мошенников становятся не люди пожилого возраста, а молодые. Один из руководителей банковской структуры обратился в полицию после того, как лишился более 100 тысяч рублей, ввязавшись в игры на бирже. Некоторые из кыштымцев становятся жертвами мошенников при дистанционном оформлении кредитов.

Подробное интервью с начальником полиции Юрием Добрецким читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».