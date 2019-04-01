В праздники в Кыштыме будут досматривать металлодетекторами

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Общество

В Пасху, Родительский день и в майские праздники в городе усилят меры безопасности.

– Они будут беспрецедентными, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Полицейских снабдят металлодетекторами. Пользоваться они ими будут в случае необходимости, если возникнут какие-либо подозрения. Это касается и посетителей храмов.

Как и прежде, привлекут кинологов со служебными собаками. Они обследуют маршруты массового движения и пребывания людей.

Начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий поставил задачу личному составу реагировать на все обращения граждан. При этом подчеркнул, что полицейские должны вежливо и культурно обращаться с жителями и гостями города.

Работа в усиленном режиме продлится до 13 мая.

Обеспечивать безопасность дорожного движения в праздничные дни будут более 30 автоинспекторов. В охране общественного порядка задействуют работников частных охранных предприятий, членов народных дружин и местное казачество.