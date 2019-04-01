В Кыштыме готовится смотр-конкурс во славу родного города

Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Общество

В третий раз в Кыштыме пройдёт городской смотр-конкурс художественной самодеятельности «Во славу родного города». Он посвящён Году театра в России и проводится в преддверии Дня Победы, 29 апреля.

Учреждениям, организациям и предприятиям Кыштымского городского округа будет отведено по 20 минут для своих выступлений. Выбор жанров не ограничивается.

– На сегодняшний день заявки подали шесть участников, ещё один под вопросом, – сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – В основном все они представляют управление по делам образования. Из предприятий на смотр-конкурс заявился пока лишь радиозавод. Однако ещё есть время до 26 апреля.

Напомним, в прошлом году в смотр-конкурсе приняли участие девять рабочих коллективов. Дебютный выход на сцену педагогов станции юных туристов «Странник» увенчался дипломом лауреатов первой степени.