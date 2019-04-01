В Кыштыме готовится смотр-конкурс во славу родного города Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Общество 0 В третий раз в Кыштыме пройдёт городской смотр-конкурс художественной самодеятельности «Во славу родного города». Он посвящён Году театра в России и проводится в преддверии Дня Победы, 29 апреля. Учреждениям, организациям и предприятиям Кыштымского городского округа будет отведено по 20 минут для своих выступлений. Выбор жанров не ограничивается. – На сегодняшний день заявки подали шесть участников, ещё один под вопросом, – сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – В основном все они представляют управление по делам образования. Из предприятий на смотр-конкурс заявился пока лишь радиозавод. Однако ещё есть время до 26 апреля. Напомним, в прошлом году в смотр-конкурсе приняли участие девять рабочих коллективов. Дебютный выход на сцену педагогов станции юных туристов «Странник» увенчался дипломом лауреатов первой степени. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить