В Кыштыме полиция нашла угнанный автомобиль за несколько часов Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Общество 0 В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что днём с 14:30 до 16 часов у него угнали автомобиль ВАЗ-21093, припаркованный к многоквартирному дому на улице Юлии Ичёвой. С учётом находившегося в нём имущества, ущерб составил 124 тысячи рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли свидетелей и очевидцев угона. Проверка лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления, и подворный обход данного района дали результаты. Машину нашли у одного из частных домов на той же улице. А позже был задержан и 37-летний житель Кыштыма, ранее судимый за кражи. Подозреваемый свою вину признал. По его показаниям, автомобиль был не заперт, чем он и воспользовался. Похищенными из него вещами он распорядился по своему усмотрению. Следственным отделом кыштымской полицией возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль вместе с частично похищенным имуществом вернули владельцу. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить