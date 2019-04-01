В Кыштыме полиция нашла угнанный автомобиль за несколько часов

Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Общество

В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что днём с 14:30 до 16 часов у него угнали автомобиль ВАЗ-21093, припаркованный к многоквартирному дому на улице Юлии Ичёвой. С учётом находившегося в нём имущества, ущерб составил 124 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли свидетелей и очевидцев угона. Проверка лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления, и подворный обход данного района дали результаты.

Машину нашли у одного из частных домов на той же улице. А позже был задержан и 37-летний житель Кыштыма, ранее судимый за кражи. Подозреваемый свою вину признал. По его показаниям, автомобиль был не заперт, чем он и воспользовался. Похищенными из него вещами он распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделом кыштымской полицией возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль вместе с частично похищенным имуществом вернули владельцу.