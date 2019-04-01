В Кыштыме за одни сутки задержаны пьяные водители, несовершеннолетние наркоманы и незаконные мигранты

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Общество

Полицейские Кыштыма провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Район». Вместе с ними в рейде приняли участие представители частных охранных предприятий, народных дружин, Кыштымского лесничества, отдела помощи семьи и детям, судебные приставы. Всего –более 140 человек.

За сутки было проверено 232 автомобиля. Составлено 52 протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительских удостоверений.

Задержаны несовершеннолетние за употребление наркотиков и алкоголя, а также мелкое хулиганство. Были составлены протоколы на родителей, которые не выполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих детей.

В ходе рейда четверо детей в возрасте от семи до девяти лет помещены в социальный приют – все они оказались в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, сотрудники отдела по вопросам миграции проверили 25 иностранных граждан Узбекистана, Казахстана, Украины и Таджикистана. Двое из них попали под административное наказание за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Им придётся заплатить штраф от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Также их ожидает выдворение за пределы страны.