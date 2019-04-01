В Кыштыме задержан автомобиль, напичканный контрафактным алкоголем

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Общество

Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска № 1 Главного управления по Челябинской области и полицейские из Кыштыма при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии.

За рулём машины «Лада Ларгус» находился 42-летний житель Каслинского района. Он вёз более трёх тысяч ёмкостей немаркированной алкогольной продукции, а также бутылки с водкой с поддельными марками.

– Предположительная стоимость изъятого алкоголя – более 600 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждены уголовные дела по статьям 171.1, 180 и 327.1 Уголовного кодекса РФ. Это производство и перевозка продукции без маркировки, изготовление поддельных акцизных марок.

Максимальная санкция по каждой из указанных статей УК – до шести лет лишения свободы, до четырёх лет и арест на срок до шести месяцев.

Вся алкогольная продукция изъята. Сотрудники полиции устанавливают место её изготовления.