В Кыштыме задержан автомобиль, напичканный контрафактным алкоголем Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Общество 0 Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска № 1 Главного управления по Челябинской области и полицейские из Кыштыма при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии. За рулём машины «Лада Ларгус» находился 42-летний житель Каслинского района. Он вёз более трёх тысяч ёмкостей немаркированной алкогольной продукции, а также бутылки с водкой с поддельными марками. – Предположительная стоимость изъятого алкоголя – более 600 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждены уголовные дела по статьям 171.1, 180 и 327.1 Уголовного кодекса РФ. Это производство и перевозка продукции без маркировки, изготовление поддельных акцизных марок. Максимальная санкция по каждой из указанных статей УК – до шести лет лишения свободы, до четырёх лет и арест на срок до шести месяцев. Вся алкогольная продукция изъята. Сотрудники полиции устанавливают место её изготовления. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 13:49 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Куда вёз? Не выяснили? В кской магазин. 0