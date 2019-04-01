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В Кыштыме задержан автомобиль, напичканный контрафактным алкоголем

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Общество

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Операцию по задержанию подозреваемого провели  сотрудники уголовного розыска № 1 Главного управления по Челябинской области и полицейские из Кыштыма при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии.

 

За рулём машины «Лада Ларгус» находился 42-летний житель Каслинского района. Он вёз более трёх тысяч ёмкостей немаркированной алкогольной продукции, а также бутылки с водкой с поддельными марками.

 

– Предположительная стоимость изъятого алкоголя – более 600 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждены уголовные дела по статьям 171.1, 180 и 327.1 Уголовного кодекса РФ. Это производство и перевозка продукции без маркировки, изготовление поддельных акцизных марок.

 

Максимальная санкция по каждой из указанных статей УК – до шести лет лишения свободы, до четырёх лет и арест на срок до шести месяцев.  

 

Вся алкогольная продукция изъята. Сотрудники полиции устанавливают место её изготовления.

 

 


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Куда вёз? Не выяснили? В кской магазин.
 
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