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Жителей Кыштыма с ограниченными возможностями здоровья обеспечат оборудованием и другими средствами реабилитации

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

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Региональное отделение Фонда социального страхования в первом квартале 2019 года заключило контракты на сумму 205 миллионов рублей. На эти деньги приобретут более трёх миллионов изделий: кресла-коляски, протезы, слуховые аппараты, абсорбирующее бельё, подгузники.

 

Для их получения нужно обратиться за направлением в городскую поликлинику № 1, в бюро медико-социальной экспертизы. Там для обратившихся пациентов разработают индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

 

Затем с полученными документами и заявлением нужно прийти в кыштымский филиал Челябинского отделения Фонда социального страхования по адресу: улица Ленина, 5.

 

Как сообщили сайту «КР» в местном филиале Фонда соцстрахования, необязательно обращаться лично. Можно подать заявление через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru или обратиться в многофункциональный центр на улице Дёмина, 7.

 

С подробной информацией, перечнем документов можно ознакомиться на сайте: www.r74.fss.ru в разделе «Федеральному льготнику».


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