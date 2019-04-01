Жителей Кыштыма с ограниченными возможностями здоровья обеспечат оборудованием и другими средствами реабилитации

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

Региональное отделение Фонда социального страхования в первом квартале 2019 года заключило контракты на сумму 205 миллионов рублей. На эти деньги приобретут более трёх миллионов изделий: кресла-коляски, протезы, слуховые аппараты, абсорбирующее бельё, подгузники.

Для их получения нужно обратиться за направлением в городскую поликлинику № 1, в бюро медико-социальной экспертизы. Там для обратившихся пациентов разработают индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

Затем с полученными документами и заявлением нужно прийти в кыштымский филиал Челябинского отделения Фонда социального страхования по адресу: улица Ленина, 5.

Как сообщили сайту «КР» в местном филиале Фонда соцстрахования, необязательно обращаться лично. Можно подать заявление через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru или обратиться в многофункциональный центр на улице Дёмина, 7.

С подробной информацией, перечнем документов можно ознакомиться на сайте: www.r74.fss.ru в разделе «Федеральному льготнику».