В Кыштыме начался ямочный ремонт дорог Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Общество 0 Вчера к нему приступили работники компании ООО «Дороги». Квадраты асфальта вырезали на дорогах улиц Ленина, Карла Либкнехта и Калинина – по пути следования участников легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий». Она пройдёт в нашем городе 1 мая, в 76-й раз. Ямочный ремонт бюджету Кыштымского городского округа обойдётся в два миллиона 584 тысячи 127 рублей. Первый его этап завершится в самом конце апреля. Затем такие же работы будут выполнены ещё на 24 улицах Кыштыма. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить