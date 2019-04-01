В Кыштыме начался ямочный ремонт дорог

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Общество

Вчера к нему приступили работники компании ООО «Дороги».

Квадраты асфальта вырезали на дорогах улиц Ленина, Карла Либкнехта и Калинина – по пути следования участников легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий». Она пройдёт в нашем городе 1 мая, в 76-й раз.

Ямочный ремонт бюджету Кыштымского городского округа обойдётся в два миллиона 584 тысячи 127 рублей. Первый его этап завершится в самом конце апреля. Затем такие же работы будут выполнены ещё на 24 улицах Кыштыма.