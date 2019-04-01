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В Кыштыме ещё одно почтовое отделение станет доступнее для инвалидов

Автор: КР от Сегодня, 14:42 Категория: Общество

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В этом году почтовое отделение, № 456871, расположенное в доме на улице Карла Ликнехта, 117 оборудуют пандусами. Для этого расширят дверные проёмы и демонтируют пороги.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, почтовый офис реконструируют в рамках проекта «Доступная среда». Для инвалидов-колясочников предусмотрят низкие барьерные стойки. В числе элементов доступной среды – и напольная тактильная плитка, и информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля.

 

В прошлом году такие работы были проведены в почтовом отделении микрорайона Нижнего Кыштыма.

 

Всего Почта России в 2019 году адаптирует для маломобильных групп населения 44 отделения связи в Челябинской области.

 


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