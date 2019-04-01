В Кыштыме огородили двор, через который автомобилисты объезжали пробки на улице Ленина

Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Общество

Жильцы домов на улице Челюскинцев, напротив старого кладбища, ополчились против водителей, которые в утренние и вечерние часы объезжали пробки через их дворы. При этом ещё и игнорировали установленный знак «Жилая зона».

Как уже сообщалось на сайте «КР», в начале марта кыштымское отделение ГИБДД проводило здесь рейд по пресечению проезда автомобилей через жилую зону. Было составлено пять административных протоколов. Однако ни знак, ни рейд должного воздействия не возымели.

– К нам поступило коллективное заявление от жителей этих домов, – сказал сайту «КР» старший инженер отдела благоустройства управления городского хозяйства Кыштымского городского округа Иван Королёв. – На комиссии по безопасности движения, которую возглавляет первый заместитель главы Пётр Мошкин, было решено огородить проезд в этом дворе в двух местах.

Металлические ограждения появились у третьего подъезда дома № 62 и в начале дома № 64 на улице Челюскинцев. Работы сегодня выполнила компания «ОблДорСтрой». Уже вечером ушлые водители неприятно удивятся, решив в очередной раз объехать пробку по жилой зоне.