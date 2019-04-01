К 2020 году в Кыштыме появится коттеджный посёлок

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Общество

Как ранее сообщалось на сайте «КР», застройщиком выступит компания «КыштымЖилСтрой». Уже оформлено разрешение на строительство девяти домов на участке общей площадью 56 соток.

– Строительство начнём в мае, – сказал сайту «КР» учредитель компании «КыштымЖилСтрой» Виталий Зубов. – Планируем закончить в 2020 году. Уже спроектированы подведение сетей газо- и электроснабжения. Каждый дом – с индивидуальным водопроводом. Отопление будет газовым, жильцы смогут контролировать не только его, но и нагрев горячей воды.

Коттеджная постройка площадью 100 квадратных метров вместит в себя четыре комнаты, кухню и два санузла. Территория участка будет огорожена металлическим забором. Предусмотрены парковочные места.

Кроме того, компания «КыштымЖилСтрой» проведёт благоустройство внутриквартального проезда и окружающей коттеджный посёлок территории.