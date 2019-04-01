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Житель Кыштыма заплатил мошеннику, чтобы получить кредит

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

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В надежде оформить кредит 40-летний житель нашего города отправил сразу в несколько банков онлайн-заявки на получение 400 тысяч рублей. Он хотел купить на эти деньги машину.

 

На связь с ним вышел мужчина, представившийся банковским работником. Он попросил продиктовать все персональные данные, а затем уговорил перечислить семь тысяч рублей в качестве подтверждения своих намерений взять кредит.

 

На следующий день последовали указания оплатить страховку и перечисление денег. Всего на счёт лже-представителя банка кыштымец перевёл более 41 тысячи рублей.

 

– После перевода денег связь с мошенником прервалась, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По данному факту проводится проверка. При работе с кредитным брокером каждого должно насторожить его требование об уплате комиссионных или страховки. Кроме того, должен быть составлен договор. И обращайте внимание на наличие сайта и офиса у банка. Большинство приличных финансовых компаний имеют и то, и другое.

 


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