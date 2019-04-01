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В Кыштыме участковые зайдут в каждый дом

Автор: КР от Сегодня, 17:33 Категория: Общество

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Сегодня в кыштымской полиции приступили к проведению оперативно-профилактической акции, в ходе которой жители нашего города познакомятся с участковыми.

 

 – В течение месяца они проверят владельцев огнестрельного оружия, будут посещать жилые дома, оставлять горожанам свои визитки, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова. – Жильцы могут при встрече сообщить участковым информацию о противоправных действиях, совершенных в отношении них.

 

В службу участковых уполномоченных полиций можно позвонить по телефону  8 (351-51) 4-46-70. 

 

Информация о  противозаконных  действиях принимается по телефонам 02 или 8 (351-51) 4-46-61.

 


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