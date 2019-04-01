Прокуратура Кыштыма выезжает на дом к ветеранам Великой Отечественной войны

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Общество

Такая работа проводится с целью выяснения проблем ветеранов и оказания им реальной помощи.

– При невозможности обратиться в прокуратуру напрямую мы проводим выездные приёмы граждан по месту жительства, пребывания и в социальных учреждениях, – сообщил сайту «КР» прокурор города Кыштыма Сергей Волков. – По телефону 8 (351-51) 4-45-20 нужно предварительно согласовать дату такого приёма.

Кроме того, ветераны могут обращаться непосредственно в прокуратуру по адресу: улица Калинина, 193, с 9 до 18 часов.

При себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и, по возможности, изложенную письменно суть своей проблемы.

Если заявитель уже обращался по этому вопросу в прокуратуру, государственные органы или органы местного самоуправления, требуется предоставить копии полученных ранее ответов.

К решению поступающих проблем будут привлечены органы социальной защиты населения.