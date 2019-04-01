В Кыштыме заключённые начали делать мебель для школьников и студентов

Автор: КР от Сегодня, 15:55 Категория: Общество

В исправительной колонии № 10, которая находится в нашем городе, выполнили крупный заказ для Южно-Уральского государственного университета.

Осуждённые, отбывающие наказание за особо тяжкие преступления, изготовили одну тысячу комплектов двухместных парт. Это позволило оснастить мебелью более 70 учебных аудиторий. Об этом сайту «КР» сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В исправительной колонии строгого режима в Кыштыме готовы изготавливать парты и стулья для учеников любого возраста.

Также под заказ заключённые делают письменные учительские и компьютерные столы и шкафы. Их изделия проходят многоступенчатый контроль качества и соответствуют ГОСТам .

Кроме того, государственные и муниципальные учреждения заключили с кыштымской ИК-10 ряд контактов по изготовлению корпусной мебели. Такое сотрудничество даёт возможность создать новые рабочие места для осуждённых и приносит доход колонии.