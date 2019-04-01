В Кыштыме могут установить второй класс пожарной опасности

Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Общество

Вчера вечером в садоводческом некоммерческом товариществе «Лесовод» в районе Ближней Дачи произошёл пожар.

Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, огонь уничтожил 80 квадратных метров кровли бани и повредил 40 квадратных метров стен на одном из садовых участков.

Причина возгорания устанавливается.

Днём раньше на улице Некрасова, 1 огнеборцы предотвратили тление травы и пожар на Иртяшской, 2. Мужчина сжигал там мусор, и огонь чуть не перекинулся на дом. Составлен протокол за нарушение требований пожарной безопасности.

В Главном управлении МЧС Челябинской области планируют установить в Кыштыме, Озёрске, Верхнеуральском, Каслинском, Октябрьском, Платовском, Уйском, Чебаркульском, Чесменском районах второй класс пожарной опасности.