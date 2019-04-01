Жителям Кыштыма предлагают стать телеведущими на 60 часов

Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Общество

Напомним, этот год для Челябинской области юбилейный – она образована 85 лет назад. По этому случаю ГТРК «Южный Урал», которая более полувека освещала её главные события, запускает социальный проект – «Вести» во все времена». Марафон продлится почти трое суток, или 60 часов в режиме нон-стоп 17, 18 и 19 апреля.

Марафон представляет собой беспрерывную эстафету интересных региональных новостей за последние 60 лет, которые зазвучат голосами южноуральцев – учителей, врачей, студентов, политиков и бизнесменов, сотрудников заводов и офисов. Как сообщает сайт правительства Челябинской области, попробовать себя в роли телевидущих могут все желающие.

В течение 60 часов марафон будет транслироваться на сайте cheltv.ru.

По предварительным подсчётам в марафоне «Вести» во все времена» примут участие около четырёх тысяч человек. На сегодня эстафету поддержали порядка двух тысяч южноуральцев. В их числе студенты ЮУрГУ и ЧГПУ, сотрудники компаний «НОВАТЭК-Челябинск», «Конар», «Интерсвязь», ЮУЖД, «ЧТЗ-УралТрак», спортивные клубы, танцевальные коллективы, общественные организации.

Стать участником проекта может каждый. Для этого необходимо 17, 18 или 19 апреля прийти в ГТРК «Южный Урал» по адресу: город Челябинск, Орджоникидзе, 54б.

Принять участие в марафоне можно и дистанционно – выбрать на сайте cheltv.ru любую новость, зачитать ее на смартфон и прислать готовое видео с помощью мессенджеров Viber или WhatsApp на номер: +7 900 087 25 60.