В Кыштыме дорожную разметку нанесут с помощью стеклошариков

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Общество

Компания ООО «Дороги Урала» из Свердловской области выиграла тендер по проведению на территории нашего города работ по нанесению дорожной разметки.

В местном бюджете на эти цели заложено почти два с половиной миллиона рублей. Но в ходе электронных торгов «Дороги Урала» предложили наименьшую стоимость своих услуг – 887 тысяч 498 рублей 58 копеек.

Свердловской фирме предстоит нанести первую дорожную разметку на улицах города до 20 мая. Повторную они проведут в период с 10 по 31 августа. Нанесение дорожной разметки будет проводиться при помощи стеклошариков. Это такая специальная краска.

Подрядчик гарантирует, что она не смоется в течение трёх месяцев.