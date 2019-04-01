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В Кыштыме дорожную разметку нанесут с помощью стеклошариков

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Общество

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Компания ООО «Дороги Урала» из Свердловской области выиграла тендер по проведению на территории нашего города работ по нанесению дорожной разметки.

 

 В местном бюджете на эти цели заложено почти два с половиной миллиона рублей. Но в ходе электронных торгов «Дороги Урала» предложили наименьшую стоимость  своих услуг – 887 тысяч 498 рублей 58 копеек. 

 

Свердловской фирме предстоит нанести первую дорожную разметку на улицах города до 20 мая. Повторную они проведут в период с 10 по 31 августа. Нанесение дорожной разметки будет проводиться при помощи стеклошариков. Это такая специальная краска.

 

Подрядчик гарантирует, что она не смоется в течение трёх месяцев.


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