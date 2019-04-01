В Кыштыме прокуратура обязала администрацию округа разместить расписание общественного транспорта на остановках

Автор: КР от Сегодня, 11:24 Категория: Общество

Прокурор города Кыштыма обратился в суд с исками в интересах неопределённого круга лиц к администрации Кыштымского городского округа. Он просил обязать ответчика разместить информацию о графике движения автобусов на остановках по муниципальным маршрутам «КМЭЗ – Ближняя Дача» и «КМЭЗ – 1-я Южная».

Отсутствие этой информации в местах остановок маршрутных такси было выявлено в ходе прокурорской проверки. Это нарушает права жителей Кыштымского городского округа и его гостей. Более того, не способствует эффективной организации транспортного обслуживания.

Кыштымский городской суд удовлетворил иски прокурора, обязав администрацию Кыштымского городского округа разместить необходимую информацию о движении маршрутных такси на остановках по этим двум направлениям.