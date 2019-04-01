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В Кыштыме модернизируют котельную центральной городской больницы

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Общество

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Она расположена непосредственно на территории медицинского городка. В её модернизацию в рамках инвестиционной программы компания «Челябкоммунэнерго» вложит более одного миллиона рублей.

 

Как только завершится отопительный сезон, в блочно-модульной котельной заменят горелочное устройство котла и регулятор давления газа. Срок гарантии составит от 12 месяцев до двух лет. Всё будет зависеть от результатов электронных торгов, которые и определят подрядчика.

 

Как сказали сайту «КР» в компании «Челябкоммунэнерго», модернизация котельной позволит сэкономить энергоресурсы и при этом увеличить температуру нагрева.


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