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В Кыштыме появится ещё одна красивая набережная

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Общество

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 Фото из группы ВКонтакте "Кыштым"

 

В рамках конкурса на обустройство набережной в центре Кыштыма выбраны лучшие дизайн-проекты. Авторские работы принимались от профессиональных архитекторов, студентов и просто творческих людей, желающих преобразить наш город.

 

Напомним, набережную планируется сделать вдоль речки Кыштымки, от машиностроительного объединения до физкультурно-спортивного комплекса.

 

– Наш город вышел в финал федерального конкурса на благоустройство общественных территорий, – сказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – В этом году из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей на преобразование городского парка имени А. С. Пушкина. В последующие годы будем добиваться денег на набережную.

 

Основными критериями в  выборе проектов стали многофункциональность и экономическая составляющая. Кроме того, должен быть максимально сохранён исторически сложившийся градостроительный облик.

 

В итоге, из 18 представленных проектов выбрали тройку лучших. Первое место заняла Ксения Людиновскова из Кыштыма. Из призового фонда она получит 40 тысяч рублей. В свою разработку она включила детскую игровую зону, территории активного и спокойного отдыха для взрослого населения. Кроме того, в проекте есть монумент влюблённым и стела с надписью: «Я люблю тебя, Кыштым».

 

На втором месте – проект Кристины Кит из Екатеринбурга. Её вознаграждение составит 20 тысяч рублей. Она предложила дать набережной название – «Исторический сквер». В её замысел вошли стена для граффити, пирс, площадка для воркаута, верёвочный комплекс, ограждение вдоль реки и скамейки.

 

Третье место присудили группе студентов кафедры архитектуры Южно-Уральского государственного университета. Они получат премиальные в десять тысяч рублей. По их задумке, на набережной можно сделать арт-объект Белого дома, детскую площадку и пешеходные дорожки.

 

Отмечено, что представленные эскизы не являются окончательными. В разработке плана будут использованы наиболее удачные решения даже из  тех авторских работ, которые не вошли в тройку призёров. Например, в некоторых из них предлагалось сделать лабиринт, дополнительные мосты через Кыштымку, беседку, скворечники.


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  • Аккузативус

  • Вчера, 19:37
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И превратятся в набережную на нижнем
 
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