На сколько увеличатся пенсии в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: Общество

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, проиндексируют россиянам на два процента. Повышение коснётся 84 тысяч южноуральских пенсионеров. В Кыштымском городском округе это коснётся 1274 человек.

После повышения социальной пенсии её размер в среднем увеличится в нашем округе на 182 рубля и составит 9 311 рублей.

Выплаты 209 кыштымским детям-инвалидам и 239 инвалидам с детства повысятся на 285 рублей и составят около 14,5 тысячи рублей.

Пенсии для 11 кыштымцев, которые получили военную травму, вырастут до 14 тысяч 746 рублей.