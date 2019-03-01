В Кыштыме по ночам вскрывают машины без сигнализации Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Общество 0 В нашем городе продолжают орудовать потрошители автомобилей. В ночное время они вскрывают машины, которые находятся на неохраняемых стоянках и не оборудованы сигнализацией. А утром их владельцы обнаруживают пропажу аккумуляторов. – С начала года зарегистрировано уже 17 таких краж. Общая сумма ущерба составляет на сегодня 59,5 тысячи рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Чаще всего воры промышляют в радиогородке. Но наведываются и в районы Нижнего Кыштыма, Каолинового и ЧГРЭС. Сотрудники полиции рекомендуют кыштымцам парковать свои автомобили на охраняемых стоянках и оборудовать их противоугонными системами. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить