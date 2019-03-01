В Кыштыме дети декламировали стихи знаменитого татарского поэта

Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество

Фото управления по делам образования Кыштымского городского округа

В станции детско-юношеского туризма и экскурсий «Странник» состоялся муниципальный этап областного конкурса «Габдулла Тукай в наших сердцах». Школьники и воспитанники детских садов Кыштымского городского округа ознакомили зрителей с творчеством знаменитого татарского поэта, которому в прошлом году в Челябинске был установлен памятник.

Ведущие вели муниципальный этап сразу на двух языках – русском и татарском. Всего в конкурсе приняли участие 105 учеников школ и воспитанников детсадов.

– В состав жюри вошли педагоги школ и учреждений дополнительного образования, сотрудники управления по делам образования и представители татаро-башкирского ансамбля «Яшлек», – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Дети прочитали стихи как на русском, так и на татарском языках.

Пятнадцать человек, в том числе и победители в конкурсе рисунков, будут представлять Кыштымский городской округ на областном конкурсе «Габдулла Тукай в наших сердцах».