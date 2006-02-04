В Кыштыме ожидают тревожных звонков о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Автор: КР от Сегодня, 16:19 Категория: Общество 0 С 28 марта в нашем городе будет проводиться профилактическая акция «Тревожный звонок». Жители Кыштыма смогут сообщать о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушении их прав, неисполнении родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию. Звонки будут приниматься по телефонам: 4-46-61 или 02 – дежурная часть кыштымского отдела полиции, 4-05-39 – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 4-98-21 – муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымского городского округа», 4-04-45 – управление социальной защиты населения, 4-02-06 – управление по делам образования. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить