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В Кыштыме ожидают тревожных звонков о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Автор: КР от Сегодня, 16:19 Категория: Общество

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С 28 марта в нашем городе будет проводиться профилактическая акция «Тревожный звонок».

 

Жители Кыштыма смогут сообщать о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушении их прав, неисполнении родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию.

 

Звонки будут приниматься по телефонам:

 

4-46-61 или  02 – дежурная часть кыштымского отдела полиции,

4-05-39 – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

4-98-21 – муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымского городского округа»,

4-04-45 – управление социальной защиты населения,

4-02-06 – управление по делам образования.


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