В Кыштыме озёрские казаки провели старинный обряд

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Общество

Фото предоставлены Юрием Терещенко

На территории кыштымской станции юных туристов «Странник» озёрская казачья община возродила одну из традиций казачьего уклада жизни.

Настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов иерей Константин после прочтения молитвы и слов благословения на благое дело окропил святой водой юного казачёнка Глеба. Ему-то и предстояло пройти обряд «посажение на коня». Крёстный казачёнка, усадив будущего казака в седло, сопровождал его на протяжении нескольких кругов.

После этого отец мальчика снял сына с коня, взял на руки, а хуторской атаман Максим Гараев, надел поверх них шашку. Мама Глеба сняла с них её и передала обратно атаману со словами: «Казака принимайте! Да за ним доглядайте! Чтоб был не квёлый, до всякой работы скорый, чтоб Богу молился, да шашке учился! Чтоб малых не забижал, старших уважал, а к родителям был почтительный!»

– На этом мероприятии была радостная и тёплая атмосфера, что и передалось ребёнку, который без страха с удовольствием прошёл все этапы обряда, – сказал сайту «КР» руководитель озёрского казачьего военно-патриотического клуба «Пластун» Юрий Терещенко. – Гости отмечали уверенное держание казачёнка в седле. Самому мне, как и другим казакам, отрадно видеть, что традиции наших предков вновь оживают и поддерживаются нашими семьями, общиной, друзьями.