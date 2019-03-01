Проект активистов из Сатки стал финалистом программы АСИ «100 городских лидеров».

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Общество

Проект активистов из Сатки Челябинской области стал одним из лучших среди проектов второго набора в крауд-акселератор программы АСИ «100 городских лидеров». Теперь его авторы получают возможность приоритетного размещения запросов на крауд-платформе 100gorodov.ru и смогут пользоваться онлайн-поддержкой от наставников для работы над проектом.



Город Сатка с проектом «Выходим в плюс» стал одним из 20 городов-участников второго отбора в крауд-акселератор программы «100 городских лидеров». В нём также участвовали Берёзовый, Волгоград, Иваново, Чита, Карачаевск, Ковров, Новосибирск, Орехово-Зуево, Калачинск, Пермь, Самара, Тольятти, Севастополь, Павловск, Северск, Сковородино, Санкт-Петербург, Тула.



При подведении итогов второго отбора в крауд-акселератор эксперты принимали во внимание реальную способность проектов использовать инструменты краудсорсинга. После экспертного голосования в число победителей вошли 6 проектов: «Зелёное настроение» (г. Калачинск), арт-пространство «Тамбовское озеро» (г. Павловск), «E-MOTION» (г. Севастополь), «Выходим в плюс» (г. Сатка), ЦСИ «Кокон» (г. Волгоград), «Общественный квартал» (г. Берёзовый). Проекты городов Сковородино, Ковров, Северск, Карачаевск, Иркутск, Иваново, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие финалистами, получат возможность приоритетного размещения своих задач на крауд-платформе.



Авторы проекта «Выходим в плюс» из города Сатки предлагают реконструировать улицу Молодёжная с целью создания прогулочного променада. Планируется максимально сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые.

Для активного отдыха молодёжи активисты предлагают создать скейт-парк с использованием естественного рельефа. Кроме того, предполагается, что на улице появятся малые архитектурные формы, скамейки, фонари, скульптурные композиции и летние кафе.



Для информации:

Программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнёрстве с госкорпорацией "Росатом" и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений www.100gorodov.ru