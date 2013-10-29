В Кыштыме полицейские вышли в ночной дозор

Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: Общество

Больше сотни полицейских Кыштыма и специалистов службы миграции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район». Перед ними была поставлена задача – особое внимание обращать на раскрытие преступлений, совершаемых, в том числе, на улице.

– На продавца магазина, расположенного на улице Комарова, составили протокол за продажу бутылки водки без лицензионно-разрешительных документов, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Изъято 17 бутылок водки, четыре бутылки шампанского на общую сумму 4315 рублей.



В ходе рейда был задержан 22-летний местный житель за кражу. Возбуждено уголовное дело. За похищение имущества на 2,5 тысячи рублей ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили 15 иностранных граждан.

Административные протоколы составлены на выходцев из Таджикистана и Украины. В первом случае – за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации. А во втором – за утрату документа, удостоверяющего личность.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили шесть административных протоколов на родителей за уклонение от исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей.

Задержан подросток в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у него обнаружили бумажный свёрток с наркотическим веществом. Оно отправлено на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В операции «Район» приняли участие 117 сотрудников полиции, представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, Кыштымского лесничества, отдела помощи семьи и детям, МЧС, судебные приставы.