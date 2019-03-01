Школьники Кыштыма получат скидку на билеты в поездах

Автор: КР от Вчера, 10:12 Категория: Общество

Об этом говорится в пресс-релизе компании «Российские железные дороги».

Проездом в половину стоимости билета школьники смогут воспользоваться с 1 июня по 31 августа. Скидка предоставляется детям от 10 до 17 лет.

Оформить льготный билет могут в билетной кассе или на сайте компании РЖД.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и проездной, на основании которого был приобретён билет.