Школьники Кыштыма получат скидку на билеты в поездах Автор: КР от Вчера, 10:12 Категория: Общество 0 Об этом говорится в пресс-релизе компании «Российские железные дороги». Проездом в половину стоимости билета школьники смогут воспользоваться с 1 июня по 31 августа. Скидка предоставляется детям от 10 до 17 лет. Оформить льготный билет могут в билетной кассе или на сайте компании РЖД. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и проездной, на основании которого был приобретён билет. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить