В Кыштым доставят фирменные ручки для проведения Тотального диктанта Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество 0 Почта России доставит в Челябинскую область шесть тысяч ручек для проведения акции «Тотальный диктант», которая состоится 13 апреля. По всей стране почтовики распространят 300 тысяч ручек в 526 населённых пунктов, предназначенных как для участников диктанта, так и для членов экспертных комиссий. В Кыштым поступит 100 фирменных ручек. В нашем городе акция «Тотальный диктант» пройдёт в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Регистрация на сайте totaldict.ru начнётся за десять дней до назначенной даты, то есть 3 апреля. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить