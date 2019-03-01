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В Кыштым доставят фирменные ручки для проведения Тотального диктанта

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество

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Почта России доставит в Челябинскую область шесть тысяч ручек для проведения акции «Тотальный диктант», которая состоится 13 апреля.

 

По всей стране почтовики распространят 300 тысяч ручек в 526 населённых пунктов, предназначенных как для участников диктанта, так и для членов экспертных комиссий.

 

В Кыштым поступит 100 фирменных ручек.

 

В нашем городе акция «Тотальный диктант» пройдёт в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Регистрация на сайте totaldict.ru начнётся за десять дней до назначенной даты, то есть 3 апреля.


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