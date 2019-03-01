В Кыштым доставят фирменные ручки для проведения Тотального диктанта

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество

Почта России доставит в Челябинскую область шесть тысяч ручек для проведения акции «Тотальный диктант», которая состоится 13 апреля.

По всей стране почтовики распространят 300 тысяч ручек в 526 населённых пунктов, предназначенных как для участников диктанта, так и для членов экспертных комиссий.

В Кыштым поступит 100 фирменных ручек.

В нашем городе акция «Тотальный диктант» пройдёт в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Регистрация на сайте totaldict.ru начнётся за десять дней до назначенной даты, то есть 3 апреля.