В Кыштыме бывший работник изолятора временного содержания превысил полномочия и получил взятку

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Общество

Кыштымский городской суд признал виновным бывшего работника изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в превышении должностных полномочий и получении взятки, которая не превышала десяти тысяч рублей. Ему было назначено наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.

Подсудимый, являясь работником ИВС, в июле 2018 года при исполнении своих должностных обязанностей, достигнув предварительной договорённости с содержавшимся в изоляторе арестованным лицом, передал запрещённый к хранению предмет – сотовый телефон. Получив от него за услугу одну тысячу рублей.

Сотовый телефон подсудимый поместил в чехол с тонометром.

Вину бывший работник изолятора признал полностью. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.