Житель Кыштыма осуждён за публичное оскорбление сотрудника полиции Автор: КР от Сегодня, 10:01 Категория: Общество 0 Инцидент случился во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район». Инспектор по делам несовершеннолетних, специалисты управления по делам образования и отделения помощи семьям и детям проводили работу с несовершеннолетними, которые состоят на учёте и не ходят в школу. Как сообщил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма, младший советник юстиции Константин Паутов, отец одного из детей публично оскорбил сотрудницу полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей. Вину в совершении преступления 42-летний подсудимый не признал, сославшись на то, что с инспектором по делам несовершеннолетних он не общался. Однако были собраны исчерпывающие доказательства. Мировым судьёй судебного участка № 3 города Кыштыма мужчина осуждён за совершение преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев, с удержанием в доход государства 10 процентов из зарплаты. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить