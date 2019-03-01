Житель Кыштыма осуждён за публичное оскорбление сотрудника полиции

Автор: КР от Сегодня, 10:01 Категория: Общество

Инцидент случился во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район».

Инспектор по делам несовершеннолетних, специалисты управления по делам образования и отделения помощи семьям и детям проводили работу с несовершеннолетними, которые состоят на учёте и не ходят в школу.

Как сообщил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма, младший советник юстиции Константин Паутов, отец одного из детей публично оскорбил сотрудницу полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.

Вину в совершении преступления 42-летний подсудимый не признал, сославшись на то, что с инспектором по делам несовершеннолетних он не общался.

Однако были собраны исчерпывающие доказательства. Мировым судьёй судебного участка № 3 города Кыштыма мужчина осуждён за совершение преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса РФ.

Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев, с удержанием в доход государства 10 процентов из зарплаты.