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Жителей Кыштыма просят сообщать адреса, где незаконно торгуют алкоголем

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

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В полицию Кыштыма постоянно поступают жалобы на изготовление спиртосодержащих суррогатов, продажу спиртных напитков в ночное время из квартир многоэтажек, в частных домах и аптечных пунктах.

 

– По каждому обращению проводится проверка, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В отношении  нескольких предпринимателей в Кыштыме направлены документы в соответствующую инстанцию на приостановление  лицензий на право торговать алкогольной продукцией.

 

О том, где продают алкоголь без лицензии, после 23 часов, а также несовершеннолетним, можно сообщить по телефонам 4-46-61 или 02.

 

Во избежание случаев отравлений метанолом ведётся приём обращений по фактам незаконной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией по телефону 8-999-371-08-47 и  на странице ВКонтакте  Мо-Мвд-России-Кыштымский Челябинской-Области https://vk.com/id380566570.


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