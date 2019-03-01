Жителей Кыштыма просят сообщать адреса, где незаконно торгуют алкоголем

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

В полицию Кыштыма постоянно поступают жалобы на изготовление спиртосодержащих суррогатов, продажу спиртных напитков в ночное время из квартир многоэтажек, в частных домах и аптечных пунктах.

– По каждому обращению проводится проверка, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В отношении нескольких предпринимателей в Кыштыме направлены документы в соответствующую инстанцию на приостановление лицензий на право торговать алкогольной продукцией.

О том, где продают алкоголь без лицензии, после 23 часов, а также несовершеннолетним, можно сообщить по телефонам 4-46-61 или 02.

Во избежание случаев отравлений метанолом ведётся приём обращений по фактам незаконной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией по телефону 8-999-371-08-47 и на странице ВКонтакте Мо-Мвд-России-Кыштымский Челябинской-Области https://vk.com/id380566570.