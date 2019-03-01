В Кыштыме силы полиции брошены на поиск баннера

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Общество

Заявление в полицию поступило после того, как с бетонной стены на улице Огнеупорная, 2 пропал рекламный баннер бело-голубого цвета.

На нём была надпись: «Челвтормет покупает чёрный металл». Размеры баннера – шесть на три метра. Он сделан из плотной ткани.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб устанавливается.

Жителей, которые знают, где сейчас находится баннер, просят позвонить в дежурную часть по телефонам 4-46-61 или 02.

Рекламное изображение пропало со стены 10 марта в период с 8 до 12 часов.