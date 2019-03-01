В Кыштыме силы полиции брошены на поиск баннера Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Общество 0 Заявление в полицию поступило после того, как с бетонной стены на улице Огнеупорная, 2 пропал рекламный баннер бело-голубого цвета. На нём была надпись: «Челвтормет покупает чёрный металл». Размеры баннера – шесть на три метра. Он сделан из плотной ткани. Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб устанавливается. Жителей, которые знают, где сейчас находится баннер, просят позвонить в дежурную часть по телефонам 4-46-61 или 02. Рекламное изображение пропало со стены 10 марта в период с 8 до 12 часов. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Вячеслав Вчера, 19:29 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Давно пора..спецодежда не выдаётся..тряпки из дома просят принести.а денежки на это выделяют..но технички молчат.боятся выгонят с работы. 0