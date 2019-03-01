Жители Кыштыма смогут выиграть путёвку в Крым

Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Общество

В рамках празднования пятой годовщины присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации, в нашем городе пройдёт несколько патриотических акций. Они войдут в программу южноуральского фестиваля «Крымская весна».

Около городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина 18 марта в 14 часов состоится встреча работников библиотечной системы и молодёжи города.

Активных участников городских общественных организаций и объединений пригласят в Народный дом, где в этот же день в 16 часов выступит концерт военного оркестра войсковой части 3273 из Озёрска.

Любители кино смогут посмотреть по льготной стоимости фильм «Крым» в кинотеатре «Октябрь». Картина вышла в прокат в 2017 году и основана на реальных событиях «Крымской весны» 2014 года. Специальный показ начнётся в 16 часов.

В Челябинске празднование годовщины проходит с 14 по 18 марта. Для жителей и гостей города подготовлены мастер-классы, лекции, поэтические чтения, выставка картин. Подробности на сайте Правительства Челябинской области.

А в полдень 17 марта южноуральцев ждут на главной пешеходной улице на Кировке, где состоится праздничный концерт «Мы вместе!». В нём примут участие оркестр управления Росгвардии по Челябинской области под руководством Павла Широкова, ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области, народный коллектив – ансамбль народной песни «Заря» и другие творческие коллективы Челябинской области.

Среди зрителей будет разыграна путёвка в Крым.

Напомним, 16 марта 2014 года за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 97 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процента севастопольцев. Через два дня в Кремле было подписано соглашение о включении Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Теперь 18 марта официально является датой исторического воссоединения, и по всей стране россияне празднуют это событие.