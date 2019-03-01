В Кыштыме открылась выставка "И дольше века длится медь. КМЭЗ глазами заводчан"

Автор: КР от Вчера, 16:38 Категория: Общество

ФОТО ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА.

В городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина открылась фотовыставка "И дольше века длится медь. КМЭЗ глазами заводчан". На ней представлены работы, сделанные в основных цехах Кыштымского медеэлектролитного завода в рамках акции "Фотодесант "КМЭЗ-2018" старшим механиком цеха электролиза меди Ильдусом Динисламовым, инженером-программистом КИПиА Борисом Емельяничевым, экономистом отдела капитального строительства Анной Заикиной и машинистом электровоза железнодорожного цеха Алексеем Нестеренко.



Гости смогли увидеть не только фотографии металлургов, но и книги, посвящённые меди и медеэлектролитному заводу. На правах гостеприимной хозяйки слово взяла заместитель директора центральной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. Как оказалось, медное производство в Кыштыме и библиотека – ровесники. Они появились на свет одновременно – в 1908 году, поэтому в прошлом году отметили 110-летие со дня своего рождения.



Генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев, который, к сожалению, не смог присутствовать на открытии, передал хозяевам слова благодарности за гостеприимство, за интерес к нашему заводу. «Мы рады, что у нас появилась возможность таким образом показать производство всем горожанам и даже гостям Кыштыма", – подчеркнул он.

В знак признательности Татьяне Давыдовской был вручен календарь Русской медной компании на 2019 год. К благодарности присоединились мужчины-фотографы. В канун Международного женского дня они с удовольствием вручили Татьяне Михайловне, а также Анне Заикиной, единственной женщине в составе фотодесанта, сотруднице библиотеки Людмиле Колыжук, помогавшей оформлять выставку, и идейной вдохновительнице проекта, менеджеру по связям с общественностью АО "КМЭЗ" Елене Вяткиной белые розы.



Каждый из четырёх авторов экспозиции смог выразить свои эмоции. Анна Заикина призналась, что до сих пор находится под впечатлением от медеплавильного цеха. Она впервые увидела завораживающий процесс розлива меди, хотя достаточно давно работает на заводе.



– Я механик, мне ли не знать технологические процессы? – сказал Ильдус Динисламов. – Но стоило взглянуть на них через объектив фотоаппарата – и мне открылась совершенно другая картина, красота, которую не замечаешь в повседневной суете.



Настоящими героями выставки стали металлурги, попавшие в кадр на своих рабочих местах. По просьбе организаторов они подошли к своим портретам и ответили на вопросы ведущей. Так, широко улыбающийся на снимке старший плавильщик МПЦ Александр Куклев признался, что иногда ему приходится быть и строгим. Жена тут же опровергла его слова:



– На самом деле он очень добрый человек! – сказала она. Хотите – верьте, хотите – нет, но, судя по фотографии Александра, сделанной Анной Заикиной, об этом можно говорить без сомнений!



Коллега Куклева Николай Трофимов пришёл на выставку с внучкой. Чувствовалось, что оба они: и дед, и малышка Аня – очень скромные люди. Тем не менее, Николай хоть и был очень немногословным, сообщил, что работа у плавильщиков непростая, но когда коллектив хороший, как в медеплавильном цехе, любое дело спорится.



Аппаратчик отделения аффинажа Игорь Вучечич оказался самым разговорчивым. Он объяснил, что фотограф запечатлел его в тот момент, когда он ставил клеймо на серебряный слиток, рассказал, почему золото ему нравится больше, чем слишком капризное серебро, признался, что не носит украшений из драгоценных металлов. Но на вопрос о том, дарит ли такие украшения супруге, со вздохом ответил:



– Приходится!



Сварщика ООО "Ремсервис" Александра Богачёва на фотографии узнать непросто. Он с головы до ног облачён, как и положено, в спецодежду, на лице – защитная сварочная маска. Сварщиком Александр стал совершенно случайно, назло маме. Она хотела, чтобы сын выучился на повара, а парнишка отдал документы совсем на другую специальность.



– И там, и там надо варить! – пошутил кто-то из фотовыставки.





В выставочном зале весь вечер царила очень домашняя, теплая атмосфера. В неё прекрасно вписались фотомастера из соседнего Озёрска, приехавшие поддержать кыштымских коллег. Сергей Москвин, один из сильнейших российских фотографов, не удержался и доброжелательно, но строго разобрал по "косточкам" работы собратьев по увлечению. "Получился настоящий мастер-класс, – считает Борис Емельянычев. – Услышал и почерпнул для себя много полезного". В свою очередь, озёрские "зубры" загорелись желанием посетить КМЭЗ, отснять производственный процесс и представить собственную версию увиденного.



Выставка заводчан в библиотеке будет работать до 1 апреля. Надеемся, что это не последний совместный проект предприятия и учреждения культуры уже есть новые задумки!

