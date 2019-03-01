В Кыштыме на городском пруду прошёл практический урок для школьников по спасению человека, провалившегося под лёд

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество

Показательный в буквальном смысле урок, для учеников третьей и пятой школ, был организован по инициативе специалистов управления гражданской защиты совместно с кыштымским поисково-спасательным отрядом.

Именно дети этих школ, направляясь в школу, зачастую зимой идут по городскому пруду, чтобы сократить расстояние.

Вчера, спасатели продемонстрировали школьникам с пятого по восьмой класс, а всего их было 140, несколько способов спасения тонущего в полынье. Два из них – как действовать в одиночку.

Сначала спасатель Денис Дубино показал, как, подплыв к краю льда, нужно широко раскинуть руки, затем постараться подтянуться и аккуратно выбраться из полыньи. Затем он же продемонстрировал способ, когда из воды можно выбраться, используя подручные средства, например, связку ключей, которой можно цепляться за лёд, слегка подтягиваясь вперёд.

– Мы продемонстрировали школьникам ещё два упражнения. Они увидели, при помощи какого оборудования мы вытаскиваем из воды пострадавших. Это спасительные концы Александрова и под названием «Морковь». Также в ход идёт колено от штурмовой лестницы, – сказал сайту «КР» заместитель начальника кыштымского поисково-спасательного отряда Семён Кузяев. – Такой урок мы проводим второй год подряд благодаря тому, что переехали в новое здание на берегу городского пруда. Местоположение удобно тем, что мы можем сделать майну. Есть пирс, где размещаются зрители. То есть всё проходит очень наглядно.

Приближается паводок, а вместе с ним и таяние ледяного покрова водоёмов.

И спасатели предупреждают абсолютно всех: в конце марта выходить на лёд уже опасно.

– Мне понравилось, как действовали спасатели, – сказал сайту «КР» ученик 5а класса школы №3 Игорь Пряхин. – Главный вывод – ходить по пруду, когда лёд уже не толстый, очень опасно. А если уж так вышло, что провалился в воду, обязательно нужно скинуть рюкзак с тяжёлыми учебниками и действовать так, как нам сегодня показали.