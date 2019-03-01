Педофил из Кыштыма обжаловал приговор в областном суде за изнасилование ребёнка

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Общество

Житель Кыштыма был осуждён за насилие над своей четырёхлетней племянницей. Его апелляционную жалобу вчера рассмотрел Челябинский областной суд.

Оставшись наедине с девочкой, мужчина с июля 2007 по май 2008 года неоднократно совершал действия сексуального характера и насиловал свою племянницу. Однако, следователи, вышли на извращенца лишь спустя 10 лет после совершения преступных действий. После ареста мужчина написал чистосердечное признание.

В октябре прошлого года Кыштымский городской суд признал его виновным в пяти преступлениях иных действий сексуального характера и трёх изнасилованиях. Причём во всех трёх случаях он насиловал потерпевшую, пользуясь её беспомощным состоянием. И это повлекло за собой тяжкий вред её здоровью.

Осуждённый и его адвокат, обжалуя приговор Кыштымского городского суда, добивались исключения трёх эпизодов насилия, ссылаясь на отсутствие доказательств. Однако, областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

В колонии строго режима педофил проведёт 18 лет.