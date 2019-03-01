В Кыштыме представители общественности высказали власти наболевшие вопросы

Автор: КР от Сегодня, 17:34 Категория: Общество

Сегодня в Народном доме прошла встреча с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Павлом Киселёвым, главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой и заместителем главы по социальной сфере Еленой Саланчук.

На неё были приглашены представители совета ветеранов, женского совета, общественных организаций «Феникс», «Память сердца», «Курултай башкир», «Союза кыштымских мастеров», «За возрождение Урала», кыштымского отделения общества инвалидов и общества слепых.

Прозвучали актуальные и злободневные вопросы, касающиеся реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, субсидий для инвалидов на приобретение жилья, проблемы по захоронениям в Кыштыме ушедших из жизни. Из-за бюрократических преград не удаётся расширить территории действующих кладбищ.

– Завтра заканчивается срок регламента согласования министерством природных ресурсов и экологии России, – пояснила Людмила Шеболаева. После этого документы будут переданы в правительство для подписания Дмитрием Медведевым. Вопрос решался слишком долго. Сдвинуться вперёд нам позволили принятые изменения в законодательстве. Теперь и на федеральных землях можно размещать кладбище.

Председатель Союза кыштымских мастеров Елена Зулькарнаева от лица мастеров прикладного творчества нашего города спросила о введении нового налога для самозанятых.

– Для многих мастеров процесс творчества не приносит прибыли, на вырученные деньги они покупают краски, холсты и другие материалы для новых изделий, – сказала Елена Викторовна.

Решено в скором времени провести семинар с участием работников налоговой инспекции и обсудить все тонкости этой ситуации.

Подробности в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».