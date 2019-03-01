Семья из Кыштыма снялась в ток-шоу на телеканале НТВ

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество

Мать пятерых детей Любовь Барышева обратилась в программу «ДНК», которая выходит на телеканале НТВ, чтобы найти отца своего старшего 16-летнего сына Ивана.

– В октябре прошлого года Ваня увидел по телевизору передачу «ДНК» и предложил обратиться к ним за помощью. Сказал, что тоже хочет увидеть своего папу, – сказала сайту «КР» Любовь Барышева. – Я согласилась, написала сообщение на электронную почту. В январе работники телешоу начали активный сбор информации о нас.

Спустя три недели в Кыштым приехали редактор программы и оператор. Они сняли сюжет о жизни семьи, взяли анализ на ДНК. В этот же вечер Любовь Барышева, её нынешний муж, мать и двое старших детей вылетели в столицу.

Съёмки телешоу проходили в киностудии имени М. Горького в Москве. Все расходы по поездке взял на себя телеканал.

На программе старший сын впервые встретился со своим отцом, который живёт в Аргаяше. Кроме того, анализ на ДНК ещё в Кыштыме сделали и его брату – Никите, отец которого сомневался в родстве с ним.

Подробности читайте в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».