Жители Кыштыма проводили зиму массовым народным гулянием

Автор: КР от Сегодня, 15:09 Категория: Общество

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Соблюдая ушедшие далеко вглубь истории традиции, кыштымцы проводили зиму с песнями, плясками, забавами.

Ближе к полудню на площади зазвучали задорные народные песни. С разных сторон сюда стекались дружными компаниями и семьями жители и гости нашего города.

Блины, как непременный атрибут Масленицы, организаторы праздника щедро раздавали участникам конкурсов на главной сцене.

– Мы пришли сюда всей семьёй, чтобы проводить зиму, – сказала сайту «КР» жительница нашего города Любовь Тихонова. – Самому младшему Ивану всего полгодика, но уже приобщаем его к доброй традиции. Дочь Екатерина на пять лет постарше, поэтому для неё уже привычные народные гуляния, и она активно участвует в различных конкурсах.

А разгуляться народу было где. Волонтёры в старинных русских нарядах зазывали собравшихся на всевозможные игрища и забавы. Самые ловкие практиковались в умении бить подушками, стремясь скинуть соперника с бревна. Рядом детвора восторженно каталась на карусели. На лошадях, пони и оленях можно было проехаться как по самой площади, так и по городскому пруду. Там за катание в санях отвечали работники станции юных туристов «Странник».

Рядом со сценой можно было принять участие сразу в четырёх развлечениях – оставить на баннере с напечатанным огромным блином пожелание или приветствие, завязать ленточку на специальном колесе неудач, отпустив всё плохое в прошлое, посоревноваться в меткости, бросая дротики, и показать силушку богатырскую в поднятии гири.

В последнем испытании победу праздновал житель посёлка Новогорный Евгений Волков. Он сумел поднять 24-килограммовую гирю 101 раз, получив в награду тёплый плед.

– Давно уже занимаюсь гиревым спортом, – сказал сайту «КР» Евгений. – На всероссийских соревнованиях даже серебряную медаль получал. В Кыштыме уже третий раз побеждаю на Масленице. А в Новогорном на проводах зимы я абсолютный чемпион.

Праздник порадовал всех гостей ещё одним обязательным весёлым зрелищем, истоки которого тоже уходят в древние времена, когда мужики залазили на столб, чтобы с самого верха сорвать приз. Правда, раньше столбы специально обливали водой и давали возможность покрыться ему ледяной коркой, чтобы усложнить задачу.

Но теперь это испытание и на тёсаном столбе кажется очень сложным. Хотя, конечно, не для всех. Кто-то с большим трудом, а кто-то довольно легко взбирался на самую верхушку, забирая тот подарок, который больше приглянулся, или тот, который хором советовали зрители.

Петух из года в год доставался тому, кто первым залезет на столб, проденет верёвку в «ушко» вбитой в столб железяки. Уже только потом на неё цеплялись другие призы, которые и поднимались к самому верху девятиметрового столба. Покорять его вызывались многие, но с наградой уходили далеко не все.

Первым столб покорил Никита Шуяков. Он же и забрал главный приз. Судя по ссадинам на его теле, было понятно, что награда далась Никите нелегко. Однако он, как выяснилось, занимается борьбой в физкультурно-спортивном комплексе, поэтому для него это дело привычное.

– Третий год подряд уже залажу на верхушку, – сказал сайту «КР» Никита. – Главное – обладать сильным внутренним духом, и тогда покорится любая вершина. Только в этом году так получилось, что полез именно за петухом. Теперь он станет первой живностью в хозяйстве.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, что символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветание природы. По поверью, благодаря этому ритуалу горят все беды и неудачи, всё плохое развеивается как пепел, а остаётся только светлое и чистое.

Вся публика, собравшаяся на площади, наблюдала за пляшущими языками пламени и «тающей» под ними куклы, а в это время речитативом разносились слова: «…Чтобы птички пели, небеса синели. Ну, а все невзгоды, холод, непогода, зимние морозы, неудачи, слёзы – пусть они сгорают. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Кыштымский рабочий".