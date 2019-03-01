Жители Кыштыма интересуются налоговым вычетом за оплату детских садов

Автор: КР от Вчера, 14:02 Категория: Общество

В межрайонную инспекцию налоговой службы № 3 стали поступать вопросы от жителей Кыштыма о том, как оформить налоговый вычет за оплату посещений детских садов.

Как сообщил сайту «КР» начальник инспекции Алексей Сумин, налоговый вычет за оплату дошкольных учреждений не предусмотрен законодательством.

Выплата оформляется только за очное обучение детей в учебных заведениях.

Этим правом могут воспользоваться граждане за своё обучение. Можно получить налоговый вычет за обучение своих детей, а также брата или сестры в возрасте до 24 лет. Эта норма законодательства касается и обучения подопечных в возрасте до 18 лет.

Кроме того, вычет возможен при оплате за обучение в очном форме на получение водительских прав.

Для оформления документов нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства или направить обращение в электронном виде с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и мобильного приложения «Налоги ФЛ» на сайте ФНС России.