Будьте осторожны! В первых числах марта на Южном Урале в огне погибли уже четверо детей

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Общество

С начала этого года на территории Челябинской области произошло 1006 пожаров. В них погибли 56 человек и четверо детей. Пострадали ещё 38 взрослых и один ребёнок.

При этом четверо детей погибли за семь неполных дней марта.

Первая трагедия произошла третьего марта в посёлке Нововарламово Октябрьского района. Пожар унёс жизни троих детей. По имеющейся информации, родители ушли на работу, а малыши остались дома без присмотра взрослых.

Два дня назад в огне погиб ещё один ребёнок вместе с мамой. Это произошло в городе Аше. Глава семьи был госпитализирован с ожогами. Сегодня утром мужчина умер в больнице.

Как сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, в Кыштымском городском округе с начала года произошло 13 возгораний. Есть один пострадавший.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: только неукоснительное выполнение правил и требований пожарной безопасности, а также личная осторожность и дисциплинированность уберегут вас и ваших близких от беды! Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали её очевидцем, срочно звоните по телефонам 01, 101 или 112.