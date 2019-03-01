В Кыштыме красную ленту перерезал генерал-майор регионального Главка МЧС

Автор: КР от Вчера, 09:53 Категория: Общество

Курсы гражданской обороны теперь будут проводиться в нашем городе не в подвальном помещении на улице Ветеранов, 1, как это происходило на протяжении не одного десятилетия, а в просторных кабинетах здания бывшего филиала ЮУрГУ на улице Республики, 10.

Впервые обучать граждан основам защиты жизни при чрезвычайных ситуациях в нашем городе стали в 1978 году. Более чем за сорокалетнюю историю обучено восемь тысяч человек.

Красную ленту, символизирующую тожественное новоселье, разрезали глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области генерал-майор Юрий Буренко.

– Очень хорошее вложение в материальную базу гражданской обороны, – сказал сайту «КР» Юрий Николаевич. – Имея такую основу, можно развиваться, развиваться и ещё раз развиваться. Более того, это хороший пример для других территорий Челябинской области. Мы уже согласовали с главой округа проведение здесь областного Дня преподавателя курсов гражданской обороны в следующем году. В этом он уже спланирован в Коркино.

В прошлом году из бюджета Кыштымского округа на повышение уровня обучения по линии гражданской защиты было выделено 337 тысяч 22 рубля. Было изготовлено 2000 памяток, листовок, плакатов на тему гражданской обороны. Закуплена новая мебель. На техническое оснащение двух новых кабинетов общей и специальной подготовки за два месяца этого года выделено 40 тысяч рублей.

В первом кабинете в основном размещены стенды, карта возможных очагов поражения при чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, с указанием потенциально опасных объектов Кыштымского округа. К слову, на его территории находится три химических объекта четвёртого класса опасности и один гидродинамически опасный объект первого класса.

Здесь же установлен тренажёр для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи: искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Среди «своих» его зовут Гоша. В этом году его, ещё советских времён производства, отправят на пенсию. Но уже выделены деньги на приобретение современной модели тренажёра.

Во втором кабинете больше визуальных средств, но есть и приборы радиационной и химической разведки. Манекены облачены в различные средства химзащиты. Представлен целый ряд различных моделей противогазов. Обучение в этом кабинете многопрофильное, поэтому ведётся по нескольким направлениям.

– На курсах гражданской обороны я получила много полезной информации. Наши сотрудники постоянно проходят такое обучение, – сказала сайту «КР» инспектор гражданской обороны в исправительной колонии №10 Екатерина Глазкова. – Кроме того, специалисты управления гражданской защиты посещают наше учреждение и проводят теоретические занятия с персоналом. Такой практики больше нигде нет на всём Южном Урале.

А вот в соседнем помещении просто кладезь исторического материала. По крупицам собранные экспонаты позволяют воочию увидеть становление службы гражданской защиты не только в Кыштыме, но и в России. Подобным музеем на всём Южном Урале может похвастаться разве что Челябинск. Кстати, музей может посетить любой желающий, и абсолютно бесплатно.