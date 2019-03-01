В Кыштыме владелец квест-комнаты получал незаконную прибыль

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Общество

Сразу десять административных дел за один день рассмотрела мировой судья участка №2. Все они касаются владельца «Квест Хауса» Егора Любимцева.

Его игровые комнаты расположены в подвальном помещении дома №65 на улице Горелова. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП.

Как пояснила сайту «КР» секретарь судебного заседания Евгения Устинова, такое количество рассмотренных дел по одному виду правонарушения вызвано жалобами жителей этого многоквартирного дома. По каждому их обращению в полицию составлялся административный протокол. Их набралось 10, и каждый в отдельности пришлось рассматривать судье.

Незаконные игры в «Квест Хаусе», когда команде игроков нужно выбраться из нескольких комнат, попутно решая головоломки, проводились с января по март.

Егор Любимцев свою вину признал полностью. По совокупности выписанных штрафов ему придётся раскошелиться на 10 000 рублей.