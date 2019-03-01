Центр Кыштыма и три выезда из города взяты под видеонаблюдение

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Общество

Видеокамеру, вращающуюся на 360 градусов и позволяющую вести высококачественную запись, установили на одном из столбов на площади Карла Маркса.

На центральной городской площади она появилась благодаря настоятельным рекомендациям начальника кыштымской полиции Юрия Добрецкого. Видеокамера подключена к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

В письме, направленном в администрацию Кыштымского городского округа подполковник полиции ссылается на наступление тёплого времени года, а, соответственно, и увеличения количества молодёжи, собирающейся на площади на своих автомобилях. Не секрет, что в вечерние часы здесь распиваются спиртные напитки.

Кроме того, приближаются праздники с участием большого количества народа – Масленица, День Победы и День города.

– В рамках программы «Безопасный город» в Кыштыме уже установлено шесть видеокамер, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления гражданской защиты Виктория Ковыляева. – Три из них охватывают выезды из города в сторону Каслей, Озёрска и Челябинска. Ещё две, помимо площади Карла Маркса, работают у Вечного огня и на площади перед дворцом культуры «Победа». В ближайших планах – установить ещё одну, в районе Дальней Дачи.